2020-05-22T14:27:57+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ласточки» из Краснодара в Анапу не будут ходить до конца июня

В регионе продолжит действовать межгородской карантин
Ева МУР@kp_kuban
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«Ласточки» из Краснодара в Анапу не будут курсировать до конца июня. Такое решение озвучили в РЖД. Дело в том, что в Краснодарском крае после 23 мая продолжит действовать межмуниципальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое решение озвучил вчера, 21 мая, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Если на поезд по данному маршруту уже были приобретены билеты, то в течение полугода деньги вернутся покупателю. Для возврата билетов нужно обратиться в железнодорожную кассу вокзала или на интернет-ресурс, на котором была совершена покупка.

Напомним, внешний карантин в регионе также продолжит действовать до 6 июня. Приезжающие в Краснодарский край без уважительных причин обязаны пройти 14-дневный карантин в обсерваторе. Сейчас количество гостей Кубани, находящихся на изоляции, достигло 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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