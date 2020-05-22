На Кубани выпал град размером с голубиное яйцо

22 Май 2020 2020-05-22T15:53:11+03:00

На районы в 50 километрах от Краснодара обрушилась стихия

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В Краснодарском крае монотонный дождь, 22 мая, резко сменил град размером с голубиное яйцо. В 50 километрах от кубанской столицы жители собирают "урожай" огромных ледяных капель.

- Мы ехали по дороге за Адыгейском, когда начался грохот и с неба полетели как будто булыжники, - рассказывает подписчица "КП" - Кубань". - Машину побило.

Непогода принесет с собой похолоданиеФото: Галина КОПЫЛОВА

Напомним, на территории региона с 22 по 23 мая действует экстренное предупреждение по целому комплексу неблагоприятных явлений. Сильный ветер, грозы, дожди прогнозируют синоптики. А в МЧС предупреждают об опасности подтоплений.

Стоит сказать, о непогоде синоптики и спасатели говорили заранее. По их сообщениям, антициклон на Кубань принесет не только осадки, но и похолодание. Кроме того, усилится ветер — его скорость в отдельных районах достигнет 22 метров секунду.

Контролируют ситуацию и в Сочи. Все службы города-курорта перевели в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU