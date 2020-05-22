2020-05-22T17:53:52+03:00
Происшествия

Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо

Спасатели применили специальное оборудование
Ева МУР@kp_kuban
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Украшение смогли снять только спасатели. Фото: Алексей ОдеровУкрашение смогли снять только спасатели. Фото: Алексей Одеров
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В Новороссийске к спасателям обратилась молодая женщина, которая не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо. Она предприняла все возможные методы, но украшение не поддавалось.

- Мы воспользовались мылом и ниткой. На то, чтобы освободить женщину от кольца, у нас ушло около минуты, - рассказал "КП" - Кубань" руководитель отряда в Новороссийске Алексей Одеров.

Он также обратился ко всем представительницам женского пола, рекомендовав не носить украшений во время беременности.

- Пальцы в этот период опухают и возникают проблемы, - предостерег Алексей Одеров.

Напомним, в Краснодарском крае с 22 по 23 мая действует экстренное предупреждение по непогоде. МЧС рекомендует принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями. В случае происшествий рекомендуется звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Женщине пришлось обращаться к спасателям, чтобы снять обручальное кольцо
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