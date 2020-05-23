Наплевали на запрет: в Сочи на 3 месяца закрыли базу отдыха за работу в карантин

23 Май 2020 2020-05-23T16:28:38+03:00

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В ходе рейдовой проверки на территории олимпийской столицы была выявлена база отдыха, которая работала во время карантина, наплевав на всеобщий запрет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, правоохранители нагрянули на базу нежданно, где и застали врасплох хозяина заведения.

На 37-летнего мужчину был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Теперь, по решению суда, деятельность базы отдыха приостановлена на 90 суток.

Напомним, ранее в Новороссийске была выявлена база отдыха, работавшая во время карантина. Видеозапись майской вечеринки высокопоставленных людей с этой самой базы попала в интернет. Как ранее комментировали «Комсомолке» в УВД Новороссийска, по факту работы места отдыха проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU