ФК «Краснодар»: у всех спортсменов отрицательный результат тестов на коронавирус
Впереди возобновление сезона в Тинькофф РПЛ. Футболисты, тренерский штаб и весь персонал ФК «Краснодар» уже начали готовиться. В нынешней ситуации уверенным в своем здоровье нужно быть на 100%, поэтому «быки» и их наставники сделали тесты на коронавирус. Пару суток томительного ожидания и вот - долгожданные результаты.
- На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - заверили в пресс-службе клуба. - Как стало известно, все тесты дали отрицательный результат.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом. А стало известно об этом якобы после того, как команда приступила к тренировкам, начиная подготовку к продолжению сезона. Футболист, по всей видимости, мог заразиться в Дагестане, где Шапи проводил отпуск со своей большой семьей, а ситуация с коронавирусом в республике вызывает серьезную тревогу у эпидемиологов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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