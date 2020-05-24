ФК «Краснодар»: у всех спортсменов отрицательный результат тестов на коронавирус

24 Май 2020 2020-05-24T16:45:55+03:00

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Впереди возобновление сезона в Тинькофф РПЛ. Футболисты, тренерский штаб и весь персонал ФК «Краснодар» уже начали готовиться. В нынешней ситуации уверенным в своем здоровье нужно быть на 100%, поэтому «быки» и их наставники сделали тесты на коронавирус. Пару суток томительного ожидания и вот - долгожданные результаты.

- На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - заверили в пресс-службе клуба. - Как стало известно, все тесты дали отрицательный результат.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом. А стало известно об этом якобы после того, как команда приступила к тренировкам, начиная подготовку к продолжению сезона. Футболист, по всей видимости, мог заразиться в Дагестане, где Шапи проводил отпуск со своей большой семьей, а ситуация с коронавирусом в республике вызывает серьезную тревогу у эпидемиологов.

ИСТОЧНИК KP.RU