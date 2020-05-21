Магомед-Шапи Сулейманов: Коронавирус для футболистов не проблема. Обычная болезнь

Футбольную общественность взбудоражили слухи о том, что 20-летний футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заболел коронавирусом. А стало известно об этом якобы после того, как команда приступила к тренировкам, начиная подготовку к продолжению сезона. Первые матчи РПЛ намечены на 21 июня.

Нападающий подтвердил, что действительно перенес коронавирус, но совсем скоро готов начать тренировки.

Футболист рассказал в сториз, что прилетел в Краснодар из родного Дагестана 1 мая и самоизолировался в квартире на 14 дней, как того требуют правила карантина, введенного на Кубани. Однако в ночь на 4 мая у Шапи поднялась температура.

- Я позвонил своему врачу. А потом мне вызвали скорою помощь. На следующий день я лег в больницу. Протекало все в легкой форме. Ничего страшного лично для себя не вижу. Для меня это была обычная болезнь. Последние три теста - все отрицательные. Все нормально, ребят, - сказал Магомед-Шапи Сулейманов в прямом эфире Instagram и призвал позаботиться о старших, которым коронавирус угрожает серьезными последствиями.

Футболист, по всей видимости, мог заразиться в Дагестане, где Шапи проводил отпуск со своей большой семьей, а ситуация с коронавирусом в республике вызывает серьезную тревогу у эпидемиологов.

«КЛУБ НЕ ПРОВОДИТ ГРУППОВЫХ ТРЕНИРОВОК»

В «Краснодаре» опровергли информацию о том, что команда проводит на базе групповые тренировки.

- 2 апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился 2 мая. После отпуска те футболисты, которые находились за пределами края, были вызваны в расположение клуба и проходили 14-дневный карантин по месту жительства в Краснодаре. Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба. Мы еще раз сообщаем, что «Краснодар» до сих пор не проводит групповых тренировок, – заявили в пресс-службе клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурад Мусаев: Шесть футболистов «Краснодара» находятся на карантине

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что шесть российских игроков команды находятся на 14-дневном карантине. Все они вернулись в Краснодар 1 мая из разных регионов, где проводили отпуск (подробности)