В Армавире строят новую школу

25 Май 2020 2020-05-25T18:39:59+03:00

Она будет на 1100 мест

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В Армавире до конца года построят школу на 1100 мест. Сейчас строители уже возвели стены и установили лестничные пролеты. И заняты укладкой теплотрассы.

- В июне можно будет приступить к внутренней отделке здания, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Облицовка некоторых блоков уже идет.

В целях безопасности на объектах такого уровня установлены камеры видеонаблюдения. Так что весь процесс масштабной стройки можно просмотреть при желании в деталях.

Ожидается, что строительство завершится к концу года. Из бюджетов всех уровней на него будет потрачено 950 миллионов рублей.

Напомним, аналогичный объект находится на стадии строительства в Кореновском районе. В школе запланировано 550 мест для учеников. На возведение образовательного учреждения направлено более 560 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU