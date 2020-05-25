В Армавире строят новую школу
В Армавире до конца года построят школу на 1100 мест. Сейчас строители уже возвели стены и установили лестничные пролеты. И заняты укладкой теплотрассы.
- В июне можно будет приступить к внутренней отделке здания, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Облицовка некоторых блоков уже идет.
В целях безопасности на объектах такого уровня установлены камеры видеонаблюдения. Так что весь процесс масштабной стройки можно просмотреть при желании в деталях.
Ожидается, что строительство завершится к концу года. Из бюджетов всех уровней на него будет потрачено 950 миллионов рублей.
Напомним, аналогичный объект находится на стадии строительства в Кореновском районе. В школе запланировано 550 мест для учеников. На возведение образовательного учреждения направлено более 560 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU