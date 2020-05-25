Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 37-летний мужчина

25 Май 2020 2020-05-25T21:44:06+03:00

Общее число жертв коронавируса на Кубани выросло до 28 человек. Фото: krd.ru

Его состояние ухудшалось несмотря на все усилия врачей

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В больнице на Кубани умер 37-летний мужчина. После обращения в Старощербиновскую ЦРБ ему был поставлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. Позже тест подтвердил наличие коронавируса в организме.

- Он был переведен в реанимационное отделение ковид-госпиталя в Ленинградском районе в состоянии средней тяжести, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе.

Однако, по словам специалистов, несмотря на все усилия, его состояние ухудшалось с каждым днем. Два анализа 18 и 20 мая подтвердили коронавирус.

Известно, что погибший мужчина был прописан в Ростовской области, но два года постоянно жил и работал на территории Краснодарского края.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе выросло до 28 человек. Ежедневно, по статистике, на Кубани по-прежнему увеличивается и количество заразившихся коронавирусом. На 25 мая 2020 года - это 90 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3337 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU