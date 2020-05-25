2020-05-25T21:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 37-летний мужчина

Его состояние ухудшалось несмотря на все усилия врачей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Общее число жертв коронавируса на Кубани выросло до 28 человек. Фото: krd.ruОбщее число жертв коронавируса на Кубани выросло до 28 человек. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

В больнице на Кубани умер 37-летний мужчина. После обращения в Старощербиновскую ЦРБ ему был поставлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. Позже тест подтвердил наличие коронавируса в организме.

- Он был переведен в реанимационное отделение ковид-госпиталя в Ленинградском районе в состоянии средней тяжести, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе.

Однако, по словам специалистов, несмотря на все усилия, его состояние ухудшалось с каждым днем. Два анализа 18 и 20 мая подтвердили коронавирус.

Известно, что погибший мужчина был прописан в Ростовской области, но два года постоянно жил и работал на территории Краснодарского края.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе выросло до 28 человек. Ежедневно, по статистике, на Кубани по-прежнему увеличивается и количество заразившихся коронавирусом. На 25 мая 2020 года - это 90 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3337 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин на Кубани никто не отменял: гулявших в сквере отца с детьми наказали патрульные
Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал 37-летний мужчина
38-я сессия ЗСК: Значительная часть повестки направлена на поддержку социальной сферы
В Армавире строят новую школу
ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге
Энергообъекты Курганинского района готовят к осенне-зимнему сезону
В Сочи пенсионерка заплатила мошенникам 1,5 млн рублей за курс магии
На Кубани более трех тысяч безработных получили выплаты на детей
ГИБДД в Сочи всерьез взялось за стритрейсеров
В Краснодаре мужчина украл маникюрных щипчиков на 5 тысяч рублей
В Сочи новая система водоотведения исключит попадание стоков в реки и море
Краснодарцам не понравилось работать на удаленке
В Краснодарском филиале РСХБ проходит акция по вкладу с повышенной ставкой в честь 75-летия Победы
В Краснодаре полицейскому дали восемь с половиной лет строгача за взятку
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы