Карантин на Кубани никто не отменял: гулявших в сквере отца с детьми наказали патрульные

25 Май 2020 2020-05-25T23:10:22+03:00

Мужчину оштрафовали за прогулки в сквере. Фото: krd.ru

Суд в Крымском районе выписал нарушителю штраф в несколько тысяч

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Инцидент произошел в Крымском районе вечером, 18 мая. В Варениковском сквере города патрулировавшие местность полицейские заметили отца с детьми.

- Мужчина гулял с детьми там, где, согласно постановлению губернатора Краснодарского края, гулять запрещено. А когда патрульные сделали ему замечание, агрессивно на них отреагировал, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

В итоге на жителя Крымского района составили сразу несколько протоколов, включая неповиновение законным требованиям представителей власти. По каждому из них он получил в суде штраф на тысячу рублей.

Между тем, действиям сотрудников полиции в этом случае тоже будет дана оценка.

Напомним, 23 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека. Еще 78 жителям города выдали уведомления о необходимости оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU