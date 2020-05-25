Карантин на Кубани никто не отменял: гулявших в сквере отца с детьми наказали патрульные
Инцидент произошел в Крымском районе вечером, 18 мая. В Варениковском сквере города патрулировавшие местность полицейские заметили отца с детьми.
- Мужчина гулял с детьми там, где, согласно постановлению губернатора Краснодарского края, гулять запрещено. А когда патрульные сделали ему замечание, агрессивно на них отреагировал, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.
В итоге на жителя Крымского района составили сразу несколько протоколов, включая неповиновение законным требованиям представителей власти. По каждому из них он получил в суде штраф на тысячу рублей.
Между тем, действиям сотрудников полиции в этом случае тоже будет дана оценка.
Напомним, 23 мая за нарушение карантина оштрафовали 143 человека. Еще 78 жителям города выдали уведомления о необходимости оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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