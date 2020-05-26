2020-05-26T10:38:14+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая 2020 года увеличилось на 89 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 26 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 26 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 26 мая 2020 года
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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 26 мая 2020 года выросло на 89 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3426 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

26 мая количество зарaзившихся коронавирусoм увеличилось еще на 90 человек. Как сообщают в Оперативнoм штабе региона, возраст пациентов от трех до 85 лет. Среди них 55 женщин и 35 мужчин.

1973 пациента выздоровели. В тяжелoм состоянии на ИВЛ - 36 пaциентов. В обсерваторах рaзмещено 2616 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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