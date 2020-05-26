26 Май 2020 2020-05-26T11:07:26+03:00

В Северском районе из незаконного оборота изъяли 250 литров пива Фото: Архив "КП"

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Полицейские по Северскому району получили информацию о том, что один из местных жителей организовал незаконную продажу алкоголя.

- 59-летний предприниматель реализовывал спиртное в магазине, расположенном рядом с остановкой общественного транспорта. Из незаконного оборота изъяли 250 литров пива, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении недобросовестного предпринимателя было возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.16 КоАП. У него конфисковали пиво, также мужчине грозит административный штраф.

Напомним, в доме у жителя Тбилисского района нашли 100 граммов конопли. Злоумышленника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU