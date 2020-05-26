В Северском районе из незаконного оборота изъяли 250 литров пива
Полицейские по Северскому району получили информацию о том, что один из местных жителей организовал незаконную продажу алкоголя.
- 59-летний предприниматель реализовывал спиртное в магазине, расположенном рядом с остановкой общественного транспорта. Из незаконного оборота изъяли 250 литров пива, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении недобросовестного предпринимателя было возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.16 КоАП. У него конфисковали пиво, также мужчине грозит административный штраф.
Напомним, в доме у жителя Тбилисского района нашли 100 граммов конопли. Злоумышленника задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU