26 Май 2020 2020-05-26T12:32:41+03:00

В Краснодаре строят цокольный этаж новой школы на 1550 мест

Учреждение примет учеников в 2022 году

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В Краснодаре на улице Автолюбителей, 2/1 возводят цокольный этаж новой школы. Она примет учеников в 2022 году.

Глава города Евгений Первышов отметил, что финансирование работ предусмотрено подпрограммой «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» краевой государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

- На стройплощадке работают 68 человек и 16 единиц техники. Идет устройство цокольных этажей всех корпусов школы, - рассказали в администрации города.

Площадь земельного участка - более 3 гектаров. Школа будет состоять из шести блоков, в каждом по 3 этажа, общая площадь помещений - 27,3 тысяч квадратных метров.

В ближайшие два года в микрорайоне Гидростроителей планируют построить 5 детсадов и две школы. На это направят более 2 миллиардов рублей.

Напомним, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возводят новый корпус школы № 46. Его планируют открыть 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU