В Сочи местного жителя осудят за убийство жены

26 Май 2020 2020-05-26T15:10:39+03:00

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В Сочи перед судом предстанет 47-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве 46-летней супруги. Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ.

Преступление было совершено летом 2019 года. По версии следствия, ночь на 16 августа супруги проводили на одном из пляжей Хостинского района Сочи. Между ними вспыхнула ссора, женщина стала оскорблять родственников мужа и грозила переехать в другой город. Мужчина в порыве гнева задушил свою жену. Затем он погрузил тело на заднее сиденье своего автомобиля и отвёз в лес.

Через два дня фигурант написал заявление в полицию о якобы безвестном исчезновении своей супруги. Тело женщины обнаружили в сентябре.

- В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий следователем при участии следователя-криминалиста следственного управления была установлена причастность к совершению данного преступления супруга пропавшей, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU