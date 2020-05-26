На Кубани охранник фермы украл 4 поросят

26 Май 2020 2020-05-26T13:50:10+03:00

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В полицию по Крыловскому району обратился руководитель одного из местных сельхозпредприятий. Он рассказал, что с территории его фермы украли 4 поросят йоркширской породы. Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Вскоре в совершении преступления заподозрили охранника предприятия. 35–летнего мужчину задержали. У него дома обнаружили похищенных животных. Поросят вернули законному владельцу.

- За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Тихорецком районе осудят фальшивомонетчика из Пермского края. Он обвиняется в незаконном сбыте поддельных денег

ИСТОЧНИК KP.RU