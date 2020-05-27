2020-05-27T23:27:29+03:00
Общество

Пошли на спад: в Краснодаре 27 мая за нарушение карантина оштрафовали 99 человек

168 краснодарцев получили уведомления
Виталий КАРНАУХ
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Патрули работают в круглосуточном режиме.Патрули работают в круглосуточном режиме.Фото: Александр РАЙКО
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В Краснодаре мобильные отряды самоконтроля продолжают выходить на маршруты патрулирования. Напомним, карантин в крае никто не отменял, а «глоток воздуха», введенный с 23 мая, - всего лишь некоторые послабления. Так что посещение парков, скверов, набережных и других общественных мест с целью отдыха по-прежнему запрещено.

27 мая на маршруты вышли 100 групп самоконтроля, а это – 596 человек, среди которых 244 полицейских, 80 росгвардейцев, 141 казак, 45 общественников, 86 представителей администрации.

Всего за день краснодарцам было выдано 168 уведомлений о недопущении нарушения карантинных ограничений, а тех, кто их все же нарушил, оштрафовали. Таких 27 мая оказалось 99 человек.

Стоит отметить, что патрули работают в круглосуточном режиме – следят за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, проводят ликбез.

В городе также действуют и карантинные посты: на 13 въездах полицейские проверили 2085 машин, 348 из них в город попасть не смогли из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска.

Напомним, 26 мая были оштрафованы 163 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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