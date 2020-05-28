2020-05-28T07:34:01+03:00
Общество

На реконструкцию водопровода под Армавиром направят 58 миллионов рублей

С заменой аварийного участка улучшится качество водоснабжения поселка Заветного
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

С просьбой реконструировать водопровод под Армавиром к губернатору обращались местные жители во время его рабочей поездки в город прошлой осенью.

Работы в поселке Заветном начались в конце 2019 года. На реконструкцию около пяти километров выделили 62,3 миллиона рублей в рамках национального проекта «Экология», в том числе 58 миллионов рублей на этот год.

Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, уже проложено более 1 километра водопровода. Реконструкцию планируется завершить к началу ноября.

- После замены аварийного участка улучшится качество водоснабжения поселка Заветного и других дачных кооперативов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство. Памятник истории получил звание объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года увеличилось на 76 человек
Пойманный в Сочи крупный мошенник из Архангельской области предстанет перед судом
Новый офис МФЦ открылся в станице Елизаветинской
В Краснодаре мужчина напал на беременную женщину-таксиста
Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперштаба 28 мая
На Кубани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из огня пенсионерку
В Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублей
БТИ Краснодарского края запустило сервис онлайн заказа услуг
В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2
Эпидемиолог Филатов уверен, что пика коронавируса в регионах России не будет
На реконструкцию водопровода под Армавиром направят 58 миллионов рублей
Пошли на спад: в Краснодаре 27 мая за нарушение карантина оштрафовали 99 человек
В Сочи водитель иномарки сбил мужчину и маленького мальчика, ехавших на электросамокате
В Роспотребнадзоре рассказали, как должны самоизолироваться водители грузовиков и экипажи морских судов
Древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство
На Кубани на 30 тысяч оштрафовали девушку за фейковый пост о коронавирусе в соцсети
В Краевой клинической больнице №1 возобновили прием пациентов
Два кубанских мусорных полигона теперь могут размещать ТКО
Стало известно имя одного из кандидатов на пост главы Краснодарского края
Поступай правильно - поступай в СГУ!
Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей