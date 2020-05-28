На реконструкцию водопровода под Армавиром направят 58 миллионов рублей

28 Май 2020 2020-05-28T07:34:01+03:00

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С просьбой реконструировать водопровод под Армавиром к губернатору обращались местные жители во время его рабочей поездки в город прошлой осенью.

Работы в поселке Заветном начались в конце 2019 года. На реконструкцию около пяти километров выделили 62,3 миллиона рублей в рамках национального проекта «Экология», в том числе 58 миллионов рублей на этот год.

Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, уже проложено более 1 километра водопровода. Реконструкцию планируется завершить к началу ноября.

- После замены аварийного участка улучшится качество водоснабжения поселка Заветного и других дачных кооперативов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство. Памятник истории получил звание объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU