29 Май 2020 2020-05-29T07:46:18+03:00

В Краснодарском крае спасли девочку с батарейкой в желудке

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Поздно вечером в ОМВД России по Белоглинскому району обратилась медсестра центральной районной больницы. Она сообщила, что в приемный покой поступила 2-летняя девочка с инородным телом в желудке.

Как выяснилось, малышка проглотила батарейку. Ее госпитализировали в одну из больниц Краснодара для дальнейшего лечения.

- Фактов нарушения карантинного режима не было выявлено, также нет основания для составления административного протокола по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Сочи девушка заложила собственную квартиру, чтобы помочь любимому отдать долги. Но мужчина присвоил деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU