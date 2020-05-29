29 Май 2020 2020-05-29T10:09:23+03:00

В Усть-Лабинском районе мужчина из ревности поджег дом бывшей сожительницы Фото: Архив "КП"

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В ОМВД России по Усть-Лабинскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее сгорел дом. Кто-то совершил поджог. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали бывшего сожителя заявительницы. 25-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Как было установлено, подозреваемый поджег дом заявительницы из чувства ревности, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение имущества) завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

Напомним, в Кущевском районе мужчина незаконно получал пенсионные и социальные выплаты. За два года ему выдали более 220 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU