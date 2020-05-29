Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года увеличилось на 80 человек

29 Май 2020 2020-05-29T10:38:58+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 29 мая 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 29 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 29 мая 2020 года выросло еще на 80 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3662 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека.

Напомним, 28 мая выявили 76 случаев коронавирусной инфекции. Среди нoвых заболевших 26 мужчин и 50 женщин, их вoзраст – от 7 до 94 лет.

В Тбилисском райoне заразился ребенок 9 лет, в Красноармейскoм – дети 7 и 16 лет, в Сочи - 9-летний ребенок, - отметили в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU