Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года: выздоровели 68% заболевших COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T10:44:33+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года

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Как соoбщает Оперативный штаб региoна, 29 мая выявили 80 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 34 мужчины и 46 женщин, из возраст -от одного до 91 года.

В Краснодаре заболели 22 человека. Девять случаев - в Кавказском районе, семь – в Тихорецком, по пять – в Кущевском районе и в Сочи, включая ребенка возрастом год и 11 месяцев. Четверо -в Красноармейском районе, в том числе 14-летний подросток, по три – в Туапсе, Новороссийске и Павловском районе. По два случая - в Армавире, Тбилисском, Староминском, Каневском, Мостовском, Белореченском, Щербиновском районах. По одному – в Геленджике, Новокубанском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Апшеронском районах.

- На сегодняшний день общее число заболевших - 3662 человека, из них 218 детей. Уже выписали 2521 пациента. Это составляет более 68% от общего числа. 31 заболевший умер. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 пациента, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обсерваторах размещено 2683 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU