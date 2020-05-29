29 Май 2020 2020-05-29T11:02:08+03:00

Ночью в центре Краснодара произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании Фото: Архив "КП"

Пострадавших в ЧП нет

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В 02:24 29 мая диспетчеру МЧС России поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Рашпилевской.

В 02:25 к месту вызова были направлены пожарные подразделения. Они установили, что произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании на площади 150 квадратных метров.

- В тушении задействовали 6 единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 03:13 пожар локализовали, в 04:20 – ликвидировали. Пострадавших нет.

Напомним, на Кубани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из огня пенсионерку. Это были лейтенанты полиции Евгений Колюбаев, Николай Гарбуз и капитан полиции Иван Тимофеев находились на маршруте патрулирования. А врачи оказали 71-летней местной жительнице первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU