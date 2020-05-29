2020-05-29T11:27:18+03:00
Общество

В Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусом

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусомВ Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусом
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Летальные случаи были зафиксированы в инфекционной больнице №2 Сочи и ККБ№1 Краснодара. Всего в крае скончался 31 заболевший коронавирусом.

48-летний житель Сочи заболел 9 мая. В инфекционную больницу из дома его доставили спустя восемь дней. Исследование на опасную инфекцию показало положительный результат. 20 мая местного жителя подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре у него развилась полиорганная недостаточность.

В министерстве здравоохранения Кубани добавили, что у мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезнь почек.

Скончался и 75-летний житель Краснодара. Он поступил в ККБ№1 18 мая с внебольничной двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелого течения, высокой легочной гипертензией, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Ранее он перенес инсульт.

У пациента подтвердился опасный диагноз. С 26 мая мужчина находился на ИВЛ.

Тем временем, выявили 80 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 34 мужчины и 46 женщин, из возраст - от одного до 91 года. В обсерваторах размещено 2683 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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