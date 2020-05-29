2020-05-29T12:08:05+03:00
Происшествия

На Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкой

Ребенок плакал и мешал им отдыхать
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкойНа Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкой
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В Краснодарском крае отношении 27-летней приезжей и ее 19-летнего сожителя возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. Матери ребенка также предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына (п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ).

Как ранее сообщала «Комсомолка» инцидент произошел в марте в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной. Обвиняемая находилась дома с сыном. Он упал с дивана и стал плакать. Чтобы успокоить малыша, женщина ударила его ногой по голени, чем причинила тяжкий вред здоровью. Прошло еще несколько дней. Женщина и ее сожитель находились дома с ребенком. Малыш сильно плакал и мешал им отдыхать.

По версии следствия, тогда мужчина несколько раз ударил ребенка по голове металлической толкушкой, а женщина - палкой. Ночью мать со своим другом обнаружили, что мальчик не дышит, и вызвали скорую помощь.

- Обвиняемые не сообщили, что избили малыша. Однако следователям удалось установить причастность матери ребенка и ее сожителя к совершению преступления. Они были задержаны, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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