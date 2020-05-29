2020-05-29T12:39:31+03:00
Общество

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог

На всех участках приведут в порядок тротуары
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог. Работы идут на четырех участках улиц - Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева и Гидростроителей.

- До середины лета здесь приведут в порядок 3,5 километра проезжей части, благоустроить тротуары, парковочные карманы и зеленые зоны. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Из четырех участков работы уже ведут на двух:

- на улице Трудовой Славы от Автолюбителей до Дмитрия Благоева (выполнено на 30%);

- Дмитрия Благоева от дома № 7 до ул. Гидростроителей (выполнено на 40%).

Также вскоре приступят к ремонту Игнатова от Трудовой Славы до Мачуги, улицы Гидростроителей от Автолюбителей до Дмитрия Благоева.

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги. Также здесь продумают обустройство зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В Новороссийске местный житель избил проходившего мимо мужчину
В Краснодаре в обсерваторы 28 мая направили 49 человек
В Москве в параде Победы примут участие 115 казаков Кубанского казачьего войска
Юрий Бурлачко: Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать к нам нужных специалистов
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог
В Мостовском районе водитель легковушки влетел в дерево
На Кубани осудят любовников, которые убили малыша толкушкой
Дома сирот в Тимашевском районе обеспечили электроэнергией
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги
В Краснодарском крае скончались два пациента с коронавирусом
В Сочи впервые представят гимн города
Ночью в центре Краснодара произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании
Сочинскому парусному центру исполнилось 40 лет
В Сочи выявлены нарушения содержания животных в зоопарках
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года: выздоровели 68% заболевших COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани завершили ремонт двух мостов и участка региональной дороги
В Усть-Лабинском районе мужчина из ревности поджег дом бывшей сожительницы
В Краснодарском крае рассказали о мерах соцподдержки молодых семей