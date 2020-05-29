В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог. Работы идут на четырех участках улиц - Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева и Гидростроителей.
- До середины лета здесь приведут в порядок 3,5 километра проезжей части, благоустроить тротуары, парковочные карманы и зеленые зоны. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Из четырех участков работы уже ведут на двух:
- на улице Трудовой Славы от Автолюбителей до Дмитрия Благоева (выполнено на 30%);
- Дмитрия Благоева от дома № 7 до ул. Гидростроителей (выполнено на 40%).
Также вскоре приступят к ремонту Игнатова от Трудовой Славы до Мачуги, улицы Гидростроителей от Автолюбителей до Дмитрия Благоева.
Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги. Также здесь продумают обустройство зеленых зон.
ИСТОЧНИК KP.RU