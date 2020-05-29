29 Май 2020 2020-05-29T12:39:31+03:00

На всех участках приведут в порядок тротуары

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В микрорайоне Гидростроителей Краснодара до июля завершат ремонт дорог. Работы идут на четырех участках улиц - Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева и Гидростроителей.

- До середины лета здесь приведут в порядок 3,5 километра проезжей части, благоустроить тротуары, парковочные карманы и зеленые зоны. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Из четырех участков работы уже ведут на двух:

- на улице Трудовой Славы от Автолюбителей до Дмитрия Благоева (выполнено на 30%);

- Дмитрия Благоева от дома № 7 до ул. Гидростроителей (выполнено на 40%).

Также вскоре приступят к ремонту Игнатова от Трудовой Славы до Мачуги, улицы Гидростроителей от Автолюбителей до Дмитрия Благоева.

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара стартовало строительство новой дороги. Также здесь продумают обустройство зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU