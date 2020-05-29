2020-05-29T13:49:31+03:00
Общество

В Краснодаре в обсерваторы 28 мая направили 49 человек

14 дней они обязаны соблюдать режим самоизоляции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Аэропорт Краснодар 28 мая принял 11 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Талакана, Омска, Калининграда и Нижневартовска. Всего в краевой центр прилетели 612 человек.

- Так, на две недели в обсерваторы направили 49 человек. Это жители других регионов страны, - отметили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

По данным на утро пятницы, 29 мая, в девяти обсерваторах города находятся 1115 человек.

Все прибывающие в Краснодарский край обязаны сообщать об этом на «горячую линию» по номерам: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани и в Краснодаре введен с 31 марта и продлен до 6 июня.

Тем временем, летальные случаи были зафиксированы в инфекционной больнице №2 Сочи и ККБ№1 Краснодара. Всего в крае скончался 31 заболевший коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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