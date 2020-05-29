В Новороссийске местный житель избил проходившего мимо мужчину

29 Май 2020 2020-05-29T13:47:31+03:00

Он принял на свой счет слова из телефонного разговора

Изменить размер текста: A A

В полицию Новороссийска обратился местный житель. Он рассказал, что увидел, как возле магазина дерутся двое молодых людей. Один из них убежал, второй - был госпитализирован.

Вскоре по подозрению задержали 22-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он принял на свой счет неприятные слова из телефонного разговора. Но задержанный не разобрался в ситуации, так как был пьян.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет. Следствие продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Усть-Лабинском районе мужчина из ревности поджег дом бывшей сожительницы. Мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU