Лимонно-имбирный ажиотаж прошел: на Кубани роста на продукты не зафиксировали

29 Май 2020 2020-05-29T19:39:55+03:00

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Ажиотажный спрос на продукты из-за коронавируса заставил серьезно понервничать жителей Краснодарского края, а антимонопольную службу - посещать магазины и записывать, что сколько стоит. Проводились и антикартельные расследования.

Так, в марте все рекорды побил ценник на имбирь - за килограмм просили 7 тысяч рублей. Но если без этой пряности большинство жителей Кубани переживут, то без хлеба или крупы точно нет.

- Мониторинг ведется в ежедневном режиме, - сказал глава регионального антимонопольного ведомства Олег Тихенький. - В Краснодарском крае на данный момент никакого существенного роста на социально значимые продукты не зафиксировано.

К примеру, минимальная цена на картофель с конца марта составляла – 20 рублей, максимальная - 49, сейчас – 28 и 59 соответственно, что характерно для данного сезона.

- Стоимость кур в конце марта за 1 килограмм составляла минимально 109 рублей, максимально - 150, - уточняет Олег Тихенький. - А сейчас – 100 и 140 рублей, то есть прослеживаем снижение цены на данный товар.

Но проверки на это не заканчиваются. В случае, если антимонопольная служба найдет завышенный ценник, то виновные компании накажут. Им грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU