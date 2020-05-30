30 Май 2020 2020-05-30T13:05:33+03:00

В Туапсинском районе мужчина украл у соседа по комнате в общежитии велосипед Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть по Туапсинскому району обратился местный житель. У него украли велосипед, который он оставил у двери комнаты в общежитии. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- Вскоре участковые задержали ранее судимого 32-летнего соседа потерпевшего. Похищенный велосипед подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницы. Потерпевшая забывала свою вещь в магазине, этим воспользовалась злоумышленница.

ИСТОЧНИК KP.RU