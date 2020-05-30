В обсерваторы Краснодара 29 мая направили 59 человек

30 Май 2020 2020-05-30T14:18:16+03:00

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Аэропорт Краснодара 29 мая принял 12 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Екатеринбурга, Нижнекамска и Калуги.

- Всего в краевой центр в пятницу прилетели 786 человек. Так, на 2 недели в обсерваторы направили 59 пассажиров. Это жители других регионов страны, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным на утро субботы, 30 мая, в десяти обсерваторах Краснодара находятся 1072 человека - в том числе, пассажиры, направленные в краевой центр из других городов Кубани.

Напомним, постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани и в Краснодаре введен с 31 марта и продлен до 6 июня.

Тем временем, 30 мая выявили 82 случая коронавирусной инфекции. Среди них 49 женщин и 33 мужчины, их возраст - от восьми месяцев до 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU