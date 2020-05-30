2020-05-30T14:18:16+03:00
Общество

В обсерваторы Краснодара 29 мая направили 59 человек

В обсерваторы Краснодара 29 мая направили 59 человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Аэропорт Краснодара 29 мая принял 12 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Екатеринбурга, Нижнекамска и Калуги.

- Всего в краевой центр в пятницу прилетели 786 человек. Так, на 2 недели в обсерваторы направили 59 пассажиров. Это жители других регионов страны, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным на утро субботы, 30 мая, в десяти обсерваторах Краснодара находятся 1072 человека - в том числе, пассажиры, направленные в краевой центр из других городов Кубани.

Напомним, постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани и в Краснодаре введен с 31 марта и продлен до 6 июня.

Тем временем, 30 мая выявили 82 случая коронавирусной инфекции. Среди них 49 женщин и 33 мужчины, их возраст - от восьми месяцев до 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани за неделю открылись еще 23 продовольственные ярмарки
В Брюховецком районе мужчина похищал из дома своего знакомого медный провод
В обсерваторы Краснодара 29 мая направили 59 человек
В Туапсинском районе мужчина украл у соседа по комнате в общежитии велосипед
С 1 июня санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Кубани смогут возобновить работу
Контакт-центр «Ростелекома»расскажет, как сдать тест на коронавирус
В Белоглинском районе женщина украла портмоне с деньгами у местной жительницы
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В Кущевском районе новый спорткомплекс введен в эксплуатацию
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года: 34 пациента подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2020 года увеличилось на 82 человек
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сочинцев с Днем города
На Кубани рабочий спрятал в газовой колонке кусок сала в пакете
В Новороссийске кот застрял в воротах
«Мисс Май - 2020» стала 25-летняя тренер по плаванию Ольга Супрунова
Пострадало более 19 тысяч гектаров садов: Кубань из-за засухи и заморозков может лишиться урожая
Лимонно-имбирный ажиотаж прошел: на Кубани роста на продукты не зафиксировали
В Краснодаре 29 мая поймали 233 нарушителя карантина
Аэропорт Краснодара с 1 июня вновь будет работать круглосуточно
Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое суток
Фасад концертного зала в Краснодаре очистили от растяжек
Дороги вокруг Главной городской площади в Краснодаре отремонтировали на месяц раньше
«Орлёнок» отметит День детства большим онлайн-праздником
Поддержать социальных предпринимателей
Кубанские депутаты профильного комитета оценили состояние рукотворного «кубанского моря»
Курорт «Красная Поляна» в Сочи начнет поэтапно открываться с 6 июня
РНКБ подвел первые итоги реализации ипотечной госпрограммы со ставкой 6,5%
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%