2020-05-30T19:11:01+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Баканской запретят остановку авто

Ограничение вступит в силу с 19 июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице изменения коснутся участка дороги от улицы имени Академика Пустовойта до Подсолнечной. Здесь установят специальные дорожные знаки. Ограничение вступит в силу с 19 июня.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это необходимо для безопасного проезда автомобилей в обе стороны. Сейчас на одной из полос движения часто стоят припаркованные машины, и водителям приходится выезжать на встречную полосу.

- Ранее в Краснодаре улицу Баканскую отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Кущевском районе новый спорткомплекс введен в эксплуатацию. Торжественное открытие пройдет позже. Строительство малобюджетного спортивного комплекса велось в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». Объем бюджетных инвестиций - 24,87 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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