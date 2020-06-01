2020-06-01T14:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Очередное заседание оперштаба Кубани по поводу снятия или продления карантина может пройти 4 июня

Пока в регионе действует карантин до 6 июня
Евгения ОСТРАЯ
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Ожидается, что на штабе обсудят следующий этап выхода из карантинаОжидается, что на штабе обсудят следующий этап выхода из карантина
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Стала известна предварительная дата очередного заседания оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу. Ожидается, что решение о снятии или новом продлении карантина после 6 июня озвучат накануне, 4 июня.

Кроме того, важнейшим вопросом, который собираются обсудить члены штаба, является полноценное начало курортного сезона.

- Решение по поводу возобновления работы всех гостиниц и отелей в Краснодарском крае, а не только тех, которые имеют медицинские лицензии, будут принимать власти на предстоящем заседании штаба, - сообщила глава минкурортов Светлана Балаева для Ассоциации туроператоров России.

Напомним, с 1 июня курортный сезон в Краснодарском крае открылся. Но принимать туристов пока может только 201 здравница. Вот их названия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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