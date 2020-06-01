На Кубани нашли тело расчлененного краснодарца
Еще в конце апреля полиция сообщила о пропаже 37-летнего краснодарца Николая Перфильева. Все попытки родственников разыскать мужчину не увенчались успехом.
Было известно, что 22 апреля 2020 года мужчина был в одной из квартир многоэтажки на улице Стасова, 155. С собой у него был мобильный телефон в корпусе серебристого цвета, паспорт и ключи от автомобиля. После он вышел из дома и направился в неизвестном направлении. С того самого времени его больше никто не видел.
Тогда в СУ СК по краю по данному факту возбудили уголовное дело. Семья мужчины целый месяц жила в неведении.
Сегодня стало известно, что нашли тело мужчины, оно было изрезано. Официальных комментариев по данному факту пока нет. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU