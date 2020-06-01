Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:07:53+03:00

Мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города Фото: Архив "КП"

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Как ранее сообщала «КП» - Кубань», в городе нашли тело расчлененного краснодарца, которого искали больше месяца. Эта информация подтвердилась.

Следователями при оперативной поддержке сотрудников полиции была установлена причастность к исчезновению мужчины его 37-летнего знакомого.

Фото: СУ СК РФ по краю

Установлено, что вечером 22 апреля 2020 года приятели были в квартире у одного из них на улице Стасова. Они поругались. Хозяин дома зарезал ножом знакомого. Потом, желая скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего. На следующий день вынес останки погибшего из квартиры и захоронил в районе авторынка Краснодара.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 22 апреля 2020 года 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) продолжается. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU