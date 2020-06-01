Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города
Как ранее сообщала «КП» - Кубань», в городе нашли тело расчлененного краснодарца, которого искали больше месяца. Эта информация подтвердилась.
Следователями при оперативной поддержке сотрудников полиции была установлена причастность к исчезновению мужчины его 37-летнего знакомого.
Фото: СУ СК РФ по краю
Установлено, что вечером 22 апреля 2020 года приятели были в квартире у одного из них на улице Стасова. Они поругались. Хозяин дома зарезал ножом знакомого. Потом, желая скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего. На следующий день вынес останки погибшего из квартиры и захоронил в районе авторынка Краснодара.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 22 апреля 2020 года 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) продолжается. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.
- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU