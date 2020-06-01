В Анапу и Сочи в июле отправятся чартерные авиарейсы из Москвы

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:34:56+03:00

Самолеты будут летать три раза в неделю

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Турфирмы собираются отправлять чартерные рейсы на курорты Краснодарского края. С 14 июля из Москвы начнут курсировать самолеты в Сочи и Анапу.

Ожидается, что из московского аэропорта Шереметьево чартеры будут отправляться три раза в неделю.

- Полетная программа в Сочи (Адлер) запланирована до 1 октября, вылеты по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы в Анапу будут осуществляться до 2 октября по средам, пятницам и воскресеньям, - говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

Напомним, В Краснодарском крае сегодня, 1 июня, стартовал курортный сезон. Правда, впервые в своей истории он открылся сразу с рядом оговорок. Так, принимающая сторона в курортных городах запрещает отдыхать в гостиницах и отелях без медицинских лицензий. Настоятельно рекомендует носить маски и перчатки на отдыхе.

СПИСОК ЗДРАВНИЦ, НАЧАВШИХ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

ИСТОЧНИК KP.RU