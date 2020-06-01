В Краснодаре начали отключать горячую воду
График распределили на каждый район по две недели [полный перечень адресов]
Завтра воду отключат для жителей Юбилейного микрорайонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Краснодара объявила, что уже завтра, 2 июня, горячей воды не станет в домах Юбилейного микрорайона.
- Эти перерывы необходимы, чтобы специалисты смогли произвести диагностику теплосетей, - сообщили в департаменте городского хозяйства.
Горожанам придется потерпеть и временно пользоваться водогрейками и тазиками. «КП» публикует полный список адресов тех, чьими друзьями на карантине станут ковшики и чайники.
К слову, отключения планировались в мае, но из-за карантина в период угрозы распространения коронавируса график сдвинулся.
ИСТОЧНИК KP.RU