2020-06-01T16:08:39+03:00
Общество

В Краснодаре начали отключать горячую воду

График распределили на каждый район по две недели [полный перечень адресов]
Ева МУР@kp_kuban
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Завтра воду отключат для жителей Юбилейного микрорайонаЗавтра воду отключат для жителей Юбилейного микрорайонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Краснодара объявила, что уже завтра, 2 июня, горячей воды не станет в домах Юбилейного микрорайона.

- Эти перерывы необходимы, чтобы специалисты смогли произвести диагностику теплосетей, - сообщили в департаменте городского хозяйства.

Горожанам придется потерпеть и временно пользоваться водогрейками и тазиками. «КП» публикует полный список адресов тех, чьими друзьями на карантине станут ковшики и чайники.

К слову, отключения планировались в мае, но из-за карантина в период угрозы распространения коронавируса график сдвинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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