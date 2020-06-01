2020-06-01T19:11:09+03:00
Туризм

В Анапе здравницы встретили первых в курортном сезоне отдыхающих

В первый день лета открылись пока только 10
Ева МУР@kp_kuban
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Открыты пока 10 из заявленных 65 здравницОткрыты пока 10 из заявленных 65 здравницФото: Виталий ТИМКИВ
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В день открытия курортного сезона в Анапу приехали 268 туристов. В основном, это жители российского Севера, москвичи и ростовчане. Отдохнуть в здравницах города-курорта решили и кубанцы.

- В аэропорту Анапы действует первый санитарный барьер с обязательным измерением температуры, обработкой антисептиками и проверкой документов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии города.

Далее с тремя документами: справкой об отсутствии "ковида-19", здоровом эпидокружении и турпутевкой отдыхающие могут проехать в санаторий. Таковы условия принимающей стороны. В свою очередь здравницы предоставляют трансфер из аэропорта и безопасность во время отдыха.

В анапских санаториях есть все, что предписывает Роспотребнадзор: возможность купить маски с перчатками, антисептики с дозаторами, бактерицидные лампы и тд.

Исторический во всех смыслах курортный сезон стартовал.

СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЗДРАВНИЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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