В Анапе здравницы встретили первых в курортном сезоне отдыхающих
В день открытия курортного сезона в Анапу приехали 268 туристов. В основном, это жители российского Севера, москвичи и ростовчане. Отдохнуть в здравницах города-курорта решили и кубанцы.
- В аэропорту Анапы действует первый санитарный барьер с обязательным измерением температуры, обработкой антисептиками и проверкой документов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии города.
Далее с тремя документами: справкой об отсутствии "ковида-19", здоровом эпидокружении и турпутевкой отдыхающие могут проехать в санаторий. Таковы условия принимающей стороны. В свою очередь здравницы предоставляют трансфер из аэропорта и безопасность во время отдыха.
В анапских санаториях есть все, что предписывает Роспотребнадзор: возможность купить маски с перчатками, антисептики с дозаторами, бактерицидные лампы и тд.
Исторический во всех смыслах курортный сезон стартовал.
СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ ЗДРАВНИЦ
ИСТОЧНИК KP.RU