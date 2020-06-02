На Кубани в туберкулезную больницу №1 доставили 5 кислородных аппаратов

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:31:20+03:00

Они были произведены в 2020 году

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В межобластную туберкулезную больницу №1 УФСИН России по Краснодарскому краю доставили 5 кислородных аппаратов. Такие концентраторы забирают воздух, фильтруют его и вырабатывают дыхательную смесь с высокой концентрацией кислорода.

Переданные аппараты произведены в 2020 году. Они необходимы для кислородной поддержки пациентов, болеющих хроническим туберкулезом и другими заболеваниями дыхательной системы.

- До сих пор в больнице было только два таких аппарата, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Напомним, многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать инициативу на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU