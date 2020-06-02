В Краснодаре на двух участках Октябрьской временно отключат светофоры

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:06:57+03:00

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На пересечении Октябрьской и Карасунской светофоры они не будут работать с 10:00 2 июня до 15:00 3 июня. На пересечении Октябрьской и Гоголя - с 10:00 до 15:00 2 июня.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, оборудование отремонтируют. За это время заменят контроллеры и табло обратного отсчета.

- При необходимости, обеспечивать безопасность транспортного и пешеходного движения на перекрёстках будут сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как ранее сообщалось, в краевой столице на три дня отключат светофоры на перекрестке Октябрьской и Ленина. В эти дни специалисты снимут светофоры, чтобы перенести их в новые места для лучшего обзора. Кроме того, в них заменят светофорные линзы.

ИСТОЧНИК KP.RU