В станице Каневской нарушителей режима карантина, которые организовали детский праздник, оштрафуют

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:35:54+03:00

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В станице Каневской в районе лицея прошло несанкционированное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Его организовали 1 июня в нарушение постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- На рекомендации прекратить мероприятие местные жители не реагировали. На организаторов и участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении, наказание по которым определит суд, - сообщили на странице в Instagram администрации станицы Каневской.

Также в пресс-службе напомнили, что режим карантина в крае и в районе в частности продлен до 6 июня. При этом сохраняются все ограничительные меры при нахождении в общественных местах. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Тем временем, в краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку». Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке.

ИСТОЧНИК KP.RU