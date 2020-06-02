2020-06-02T08:35:54+03:00
Общество

В станице Каневской нарушителей режима карантина, которые организовали детский праздник, оштрафуют

На участников мероприятия составили протоколы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Каневского районаФото: администрация Каневского района
Изменить размер текста:

В станице Каневской в районе лицея прошло несанкционированное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Его организовали 1 июня в нарушение постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- На рекомендации прекратить мероприятие местные жители не реагировали. На организаторов и участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении, наказание по которым определит суд, - сообщили на странице в Instagram администрации станицы Каневской.

Также в пресс-службе напомнили, что режим карантина в крае и в районе в частности продлен до 6 июня. При этом сохраняются все ограничительные меры при нахождении в общественных местах. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Тем временем, в краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку». Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В станице Каневской нарушителей режима карантина, которые организовали детский праздник, оштрафуют
В Краснодаре на двух участках Октябрьской временно отключат светофоры
На Кубани в туберкулезную больницу №1 доставили 5 кислородных аппаратов
В Анапе здравницы встретили первых в курортном сезоне отдыхающих
Краснодарский край вошел в число лидеров рейтинга регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Глава минкурортов Краснодарского края переехала работать в Сочи
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
В Краснодаре скончался первый декан факультета журналистики КубГУ Александр Факторович
В первый день работы санаториев Сочи принял около 600 туристов
Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом муниципалитете
Редактором издания «Комсомольская правда» - Кубань» стала Ольга Шахова
В Краснодаре начали отключать горячую воду
В Анапу и Сочи в июле отправятся чартерные авиарейсы из Москвы
Суд онлайн: на Кубани семейную пару развели на удаленке
Жестокое убийство в Краснодаре: мужчина расчленил знакомого и спрятал его останки в районе авторынка города
В Краснодаре охранник автостоянки забрал у местного жителя телефон
Контролировать здоровье поможет МТС