В станице Каневской нарушителей режима карантина, которые организовали детский праздник, оштрафуют
В станице Каневской в районе лицея прошло несанкционированное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Его организовали 1 июня в нарушение постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
- На рекомендации прекратить мероприятие местные жители не реагировали. На организаторов и участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении, наказание по которым определит суд, - сообщили на странице в Instagram администрации станицы Каневской.
Также в пресс-службе напомнили, что режим карантина в крае и в районе в частности продлен до 6 июня. При этом сохраняются все ограничительные меры при нахождении в общественных местах. За нарушения предусмотрена административная ответственность.
Тем временем, в краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку». Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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