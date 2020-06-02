В социальных сетях жители Краснодарского края рассылают друг другу очередной фейк о взрыве
В одной из социальных сетей неизвестный разместил информацию о том, что произошел хлопок бензовоза в Краснодарском крае. А также выложил видео этого момента.
Как стало известно, в Афипском ничего не взрывалось. Видео двухлетней давности и снято в Чечне.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердили, что это фейк.
Как ранее сообщала «Комсомолка», жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях. В одной из групп он рассказал о человеке, которого якобы наказали за помощь приятелю. Проверку сообщения о наказании за нарушение карантина провели сотрудники ОМВД России по Курганинскому району. И выяснили, что это был фейк. Новость распространял 41-летний местный житель. На него составили протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». После его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
На Кубани в соцсетях рассылают очередной фейк.
ИСТОЧНИК KP.RU