В социальных сетях жители Краснодарского края рассылают друг другу очередной фейк о взрыве

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:13:31+03:00

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В одной из социальных сетей неизвестный разместил информацию о том, что произошел хлопок бензовоза в Краснодарском крае. А также выложил видео этого момента.

Как стало известно, в Афипском ничего не взрывалось. Видео двухлетней давности и снято в Чечне.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердили, что это фейк.

Как ранее сообщала «Комсомолка», жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях. В одной из групп он рассказал о человеке, которого якобы наказали за помощь приятелю. Проверку сообщения о наказании за нарушение карантина провели сотрудники ОМВД России по Курганинскому району. И выяснили, что это был фейк. Новость распространял 41-летний местный житель. На него составили протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». После его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782611" frameborder="0"></iframe> На Кубани в соцсетях рассылают очередной фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU