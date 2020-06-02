2020-06-02T11:11:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре владельца и сотрудников бара «Архитектор» оштрафуют за проведение нелегальной вечеринки

Была завершена проверка по данному факту
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Нелегальная вечеринка прошла вечером 31 мая. В ней приняли участие молодые люди, многие были без масок. Видео с мероприятия появились в соцсетях.

Роликами, на которых запечатлены десятки людей у бара с вывеской «Архитектор», сразу же заинтересовались не только в полиции, но и в городской администрации. Глава города Евгений Первышов был возмущен увиденным и потребовал принять жесткие меры к организаторам. Ведь тусовки в карантин по-прежнему под запретом.

Сегодня стало известно, что проверка по данному факту была завершена. По ее результатам владелец заведения и двое сотрудников получат штрафы. Проверку провело Управление МВД по Краснодару.

- Владельцу и двум сотрудникам заведения грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. На них был составлен административный протокол, материалы дела направят в суд, - отметили в администрации Краснодарского края.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку»

В администрации уже в курсе о прошедшей вечеринке. Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке (читайте далее)

Руководство бара «Архитектор»: Какая «карантинная вечеринка»? Мы не в курсе!

В заведении уверяют, что работают исключельно в режиме самовывоза (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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