В Краснодаре за нарушение режима карантина еще одно кафе получит штраф

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:37:51+03:00

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Сотрудники кафе «АндерСон», которое находится по улице Кубанская Набережная, 1 июня организовали массовое мероприятие. Проверку по данному факту провели сотрудники Управления МВД по Краснодару совместно с городским управлением торговли и бытового обслуживания населения. Так, нарушители получили четыре административных штрафа.

Выяснилось, что в первый день лета состоялось массовое мероприятие с музыкой и аниматорами у входа в кафе. Было больше 30 человек, в том числе, дети. Многие без масок, социальная дистанция также не соблюдалась.

- Административные протоколы за нарушение режима карантина выписали двум аниматорам и двум организаторам мероприятия. Материалы направят в суд. Им грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как ранее сообщалось, в Краснодаре у бара «Архитектор» вечером 31 мая прошла нелегальная вечеринка. В ней приняли участие молодые люди, многие были без масок. Видео с мероприятия появились в соцсетях. Глава города Евгений Первышов был возмущен увиденным и потребовал принять жесткие меры к организаторам. Проверка по данному факту была завершена. По ее результатам владелец заведения и двое сотрудников получат штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU