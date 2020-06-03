«Укусила за ногу»: на Кубани подрались две женщины
В ОМВД России по Белоглинскому району позвонила встревоженная девушка. Она рассказала, что на нее напала другая женщина и угрожала, что убьет ее.
Полицейские выехали на место происшествия, опросили заявительницу и возможную злоумышленницу. Выяснилось, что поздно вечером на одной из улиц села Белая Глина между ними произошел конфликт. Местная жительница угрожала убийством потерпевшей, потом схватила ее за волосы и укусила за ногу. Девушек разняли прохожие.
- Что стало причиной конфликта, устанавливает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщил источник в правоохранительных органах.
Также фактов нарушения карантинного режима правоохранители не выявили, административный протокол по стю20.6.1 КоАП РФ они не составляли.
Напомним, в Новороссийске бабушка 1,5-годовалого внука заявила на невестку. Полиция начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU