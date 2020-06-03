2020-06-03T08:07:46+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина уронил себе на ногу лодку, а через время умер

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина уронил себе на ногу лодку, а через время умерНа Кубани мужчина уронил себе на ногу лодку, а через время умерФото: Архив "КП"
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В ОМВД России по Каневскому району обратился врач Каневской центральной районной больницы. Он рассказал, что в медицинском учреждении скончался 69-летний мужчина, проживающий в хуторе Раздольном.

Полицейские по данному факту начали проверку. Было установлено, что ранее местный житель уронил себе на ногу лодку, тогда он получил гематому правой ноги.

- Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Факта нарушения карантина не было выявлено, - сообщили источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Сочи в городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги. Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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