На Кубани мужчина уронил себе на ногу лодку, а через время умер
В ОМВД России по Каневскому району обратился врач Каневской центральной районной больницы. Он рассказал, что в медицинском учреждении скончался 69-летний мужчина, проживающий в хуторе Раздольном.
Полицейские по данному факту начали проверку. Было установлено, что ранее местный житель уронил себе на ногу лодку, тогда он получил гематому правой ноги.
- Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Факта нарушения карантина не было выявлено, - сообщили источник в правоохранительных органах.
Напомним, в Сочи в городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги. Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU