3 Июнь 2020 2020-06-03T08:07:46+03:00

На Кубани мужчина уронил себе на ногу лодку, а через время умер Фото: Архив "КП"

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В ОМВД России по Каневскому району обратился врач Каневской центральной районной больницы. Он рассказал, что в медицинском учреждении скончался 69-летний мужчина, проживающий в хуторе Раздольном.

Полицейские по данному факту начали проверку. Было установлено, что ранее местный житель уронил себе на ногу лодку, тогда он получил гематому правой ноги.

- Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Факта нарушения карантина не было выявлено, - сообщили источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Сочи в городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги. Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU