2020-06-03T10:51:20+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года: число заболевших опасной инфекцией превысило 4 тысячи

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 июня 2020 годаСообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года
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Как ранее стало известно, 3 июня в крае выявили 81 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4068 человек. Опасную инфекцию нашли у 32 мужчин и 49 женщин в возрасте от 4 до 85 лет.

В Краснодаре инфекцию выявили у 24 человек, в Тихорецком районе – семь, в Гулькевичском – шесть. По пять – в Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах. Четыре случая - в Тимашевском районе, по три – в Армавире, Белореченском районе и Новороссийске. По два случая в Мостовском и Павловском районах. По одному - в Анапе, Горячем Ключе, Калининском, Апшеронском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Абинском, Славянском, Туапсинском районах.

Среди заболевших есть и дети. 10-летний ребенок в Гулькевичском районе, 14-летний подросток в Динском районе, в Новороссийске - 4-летний малыш. В Темрюкском районе заболели дети 9 и 13 лет.

Как рассказали в администрации Краснодарского края, 2917 пациентов выздоровели. За последние сутки умерло еще два человека. Всего за время пандемии скончались 38 человек. В тяжелом состоянии 37 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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