2020-06-03T12:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус

Результат будет готов через день с момента забора материала
Виталий КАРНАУХ
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Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус.Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Теперь в Краснодаре не только частные коммерческие клиники делают тесты на COVID-19. В инфекционной больнице, что на улице Седина, заявили, что у них краснодарцы также смогут сдать анализ. Правда, не бесплатно. Стоимость услуги составляет 1942 рубля.

-В основном к нам приходят люди, которым нужен результат для санаториев, или же требует работодатель, - пояснили «Комсомолке» в инфекционке.

К слову, результат теста будет готов на следующий день. Выезжать к отдельным пациентам для забора анализа медики пока не планируют. Возможен лишь выезд для групповой услуги – например, на крупное предприятие.

Бокс, где можно сдать тест, находится на углу улиц Седина и Промышленной. Медики ждут заранее записавшихся краснодарцев с 8 утра до 17 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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