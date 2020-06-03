В Краснодаре завершат жилой комплекс «Клубный квартал»

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:11:47+03:00

Проект серьезно доработают, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура

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В краевой столице достроят жилищный комплекс «Клубный квартал». С 2017 года квартиры в этом доме ждут около 100 семей. Проект серьезно доработают, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура.

Как рассказал глава города Евгений Первышов, основные решения уже приняты, подписано необходимое соглашение. Право аренды муниципального земельного участка передано компании «АлМакс». Она также получила разрешение на строительство и сейчас подписывает инвестиционные соглашения с дольщиками.

- Уже стартовали подготовительные работы. Было восстановлено ограждение участка, рабочие демонтируют все пришедшие в негодность стеклопакеты, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируется, что на территории рядом с домом будут детский сад на 250 мест, более 1,5 га зеленых зон, детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU