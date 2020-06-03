2020-06-03T14:11:47+03:00
Общество

В Краснодаре завершат жилой комплекс «Клубный квартал»

Проект серьезно доработают, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице достроят жилищный комплекс «Клубный квартал». С 2017 года квартиры в этом доме ждут около 100 семей. Проект серьезно доработают, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура.

Как рассказал глава города Евгений Первышов, основные решения уже приняты, подписано необходимое соглашение. Право аренды муниципального земельного участка передано компании «АлМакс». Она также получила разрешение на строительство и сейчас подписывает инвестиционные соглашения с дольщиками.

- Уже стартовали подготовительные работы. Было восстановлено ограждение участка, рабочие демонтируют все пришедшие в негодность стеклопакеты, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Планируется, что на территории рядом с домом будут детский сад на 250 мест, более 1,5 га зеленых зон, детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Краснодаре мужчина украл у любовницы золотые украшения
Президент России Владимир Путин и Правительство Российской Федерации поддержали лучших студентов Сочинского государственного университета
График выплаты пенсий в июне 2020 года: даты сместятся из-за празднования 12 июня
Сидел на карнизе 2 этажа: в Краснодаре полиция начала проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком
В краснодарский обсерватор отправили 41 человека
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»
Наркокурьершам в Сочи, пойманным с почти килограммом метадона, грозит до 20 лет тюрьмы
В Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры
В Краснодаре завершат жилой комплекс «Клубный квартал»
Пляжи курортов Краснодарского края заработают в ближайшие две недели
Кубань присоединится к фестивалю граффити ко Дню России
В Крыловском районе трое местных жителей похитили 17-летнюю девушку
В Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт
Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус
В Новороссийске столкнулись мотоцикл и иномарка
В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа
В двух районах Кубани произошли пожары, в которых погибли местные жители
В аэропорт Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
На Кубани скончались два человека с COVID-19
В Краснодаре жителя Калужской области осудят за стрельбу из пистолета
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года: число заболевших опасной инфекцией превысило 4 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года увеличилось на 81 человека
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»