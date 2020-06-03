В Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры
В Краснодарском крае в Туапсинском районе к осени в отремонтируют два учреждения. Так, в поселке Тюменском продолжается ремонт культурно-спортивного комплекса, а в селе Анастасиевка – обновление ДК. Кроме того, в библиотеку и Дом культуры села Тенгинка привезут новое оборудование и мебель.
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, комплекс в Тюменском включает ДК, спортшколу и отделение детской школы искусств села Агой. Здесь заменят систему отопления и вентиляции, запланирована реконструкция крыши и ремонт помещений.
На эти цели выделили более 6 миллионов рублей по краевой программе «Развитие культуры».
Капремонт ДК в селе Анастасиевка начался еще в прошлом году. Уже стартует второй этап работ. Специалисты отремонтируют сцену и заменят электропроводку. Деньги были выделены ЗСК.
Напомним, в Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт. Недавно здесь создали новый актовый зал.
ИСТОЧНИК KP.RU