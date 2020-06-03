В Туапсинском районе к осени в отремонтируют два Дома культуры

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:10:42+03:00

Кроме того, в библиотеку и ДК села Тенгинка доставят новое оборудование и мебель

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В Краснодарском крае в Туапсинском районе к осени в отремонтируют два учреждения. Так, в поселке Тюменском продолжается ремонт культурно-спортивного комплекса, а в селе Анастасиевка – обновление ДК. Кроме того, в библиотеку и Дом культуры села Тенгинка привезут новое оборудование и мебель.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, комплекс в Тюменском включает ДК, спортшколу и отделение детской школы искусств села Агой. Здесь заменят систему отопления и вентиляции, запланирована реконструкция крыши и ремонт помещений.

На эти цели выделили более 6 миллионов рублей по краевой программе «Развитие культуры».

Капремонт ДК в селе Анастасиевка начался еще в прошлом году. Уже стартует второй этап работ. Специалисты отремонтируют сцену и заменят электропроводку. Деньги были выделены ЗСК.

Напомним, в Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт. Недавно здесь создали новый актовый зал.

ИСТОЧНИК KP.RU