2020-06-03T15:27:06+03:00
Общество

График выплаты пенсий в июне 2020 года: даты сместятся из-за празднования 12 июня

В ПФР озвучили график выплаты пенсий в июне 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Страну ждет три выходных подряд в июнеСтрану ждет три выходных подряд в июне
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В июне страна отметит один из главных государственных праздников – 12-го числа. В этом году он выпадает на пятницу. Значит, для большинства учреждений предусмотрено три выходных дня подряд: с 12-го по 14-ое. Плюс 11-го числа будет сокращенный рабочий день. В связи с этим график выплаты пенсий в Краснодарском крае в июне 2020 года был изменен.

Таким образом,

- Если пенсию вы получаете 10 и 11 июня, то вам ее принесут 10 числа;

- За 12 и 13 июня выплатят 11-го числа;

- Если обычно вам приносят 14, 15 июня, то в этот раз ждите почтальона 13-го числа;

- За 15 июня краснодарским пенсионерам принесут выплату в этот же день.

Получатели социальных пособий и пенсий, кому деньги приходят на банковские счета, увидят поступления чуть раньше намеченной даты.

Напомним, ранее "КП"- Кубань" сообщала, какие изменения вступили в силу с 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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