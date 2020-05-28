Что изменится в Краснодарском крае с 1 июня 2020 года: открытие курортов, выплаты на детей и отключения воды

Закончится ли пандемия коронавируса летом, сказать не берутся даже эксперты. Но предстоящий июнь внесет много нового в жизнь региона. Туристический сезон, профилактика котельных – это лишь малая часть новостей. Рассказываем подробнее, как изменится жизнь в Краснодарском крае с 1 июня 2020 года.

Санатории – да, пляжи – нет!

В первый день лета в Краснодарском крае стартует курортный сезон. Хотя еще месяц назад его открытие было под вопросом. Власти региона переживали из-за уровня заболеваемости. Но на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, эпидобстановка в норме. Поэтому туристам дали зеленый свет. Правда, отдых пока будет в ограниченном формате.

Губернатор Кубани разрешил возобновить работу только санаториям с медицинской лицензией. Откроются здравницы не только у берегов Черного моря, но и в других городах края, например, в Апшеронске, Краснодаре. Свои двери для отдыхающих распахнут около 200 мест размещения – все они прошли тщательную проверку Роспотребнадзора. Внутри санатории обновили согласно всем рекомендациям – и социальная дистанция, и безопасность соблюдаются.

Планируется, что отдыхающие будут лечиться, проходить необходимые процедуры. Наслаждаться морем туристы пока могут лишь из окон своего номера. Солнечные ванны на пляжах и вечерние прогулки по набережной по-прежнему под запретом.

Готовь бойлеры!

Первая волна отключений горячей воды в домах, которые обслуживает «ГУК-Краснодар», началась еще в мае. С 1 июня котельные на некоторое время продолжат останавливать свою работу для проведения ремонта. На пару недель жильцам придется искать замену кипятку – вспоминаем старые добрые тазики и проверяем, не сломались ли бойлеры.

График отключений горячей воды в Краснодаре

График отключений горячей воды в Новороссийске

Детские выплаты

С 1 июня по всей стране начнутся выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет. Стартуют они и в Краснодарском крае.

- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово. Начнут перечисления с 1 июня 2020 года, - руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход. - При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Важные момент - выплата положена на каждого ребенка и не зависит от доходов семьи, но претендовать на нее могут только граждане РФ.

Социальные пособия приставы не отберут

Очень часто люди сталкивались с ситуациями, когда из-за долга блокировали счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшим от ЧС. Происходило это из-за того, что приставы не знали о назначении средств. С первого числа вступает в силу закон, который исключает подобные списания.

Согласно постановлению список доходов, которые не могут быть взысканы, дополнят единовременная материальная помощь при ЧС, финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости, единовременное пособие членам семей погибших от ЧС, а также выплата гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.